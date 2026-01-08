ACF aveva la vittoria in mano, Tuttosport: "Soliti problemi difensivi"

vedi letture

Fuochi d’artificio - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - tra gol e polemiche arbitrali. Alla fine Lazio e Fiorentina devono accontentarsi di un punto a testa, dopo un 2-2 pirotecnico interamente maturato nel pazzo secondo tempo dell’Olimpico. Vanoli aggiunge un punto alla sua classifica dopo il successo di domenica contro la Cremonese, quantomeno lascia l’ultimo posto al Pisa e trova una sottilissima continuità. […] Paradiso e inferno, tutto nel recupero: Vanoli aveva la vittoria in mano, costruita in rimonta dopo l’iniziale vantaggio della Lazio e concretizzato con una reazione splendida.

Non è bastato, sul più bello sono riemersi gli annosi problemi difensivi e la vittoria svolta è di nuovo rinviata. Dopo che De Gea per larghi tratti ha evitato che la partita prendesse una brutta piega, rimbalzando diverse volte (molte delle quali fino alla propria linea di porta) gli attacchi laziali.