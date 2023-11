A PER REGIONI, Toscana 3ª: domina la Lombardia. 2ª...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

>Curioso focus quello proposto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ovvero il rendimento dei calciatori italiani in queste prime 11 giornate di Serie A suddivisi - però - regione per regione. E se al primo posto domina la Lombardia (51 calciatori, protagonisti di 23 reti, 25 assist, 308 presenze e 21.921 minuti giocati), seguita da Lazio secondo (35 calciatori autori di 19 gol e 14 assist in 13452 minuti maturati nel corso di 204 gare giocate), al terzo posto di questa ideale classifica si trova la Toscana: il Granducato - scrive il quotidiano - è la terza regione più rappresentata del massimo campionato con 25 giocatori: Giovanni Di Lorenzo, lucchese del Napoli, e soci sono stati capaci di mettere a referto 98 presenze da 6.387 minuti, condite da 7 gol.