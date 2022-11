4ª MAGLIA, Nico e Cabral out dalla foto: i retroscena

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza i retroscena legati alla presentazione della nuova quarta maglia della Fiorentina e di come, nelle foto postate sui social dalla squadra gigliata, non siano presenti Nico Gonzalez e Cabral. Senza che vada inteso come esercizio di dietrologia o come supposizione che possa sfociare nell’illazione, scrive il quotidiano, ma solo come evidenza dei fatti, balza agli occhi che non siano stati chiamati in causa i due giocatori citati prima, a loro volta al centro di valutazioni legate al rendimento e al mercato con stretta correlazione. Valutazioni che continueranno durante questa sosta appena iniziata e che porteranno alla soddisfazione della curiosità: vedremo da gennaio Gonzalez e Cabral con la quarta maglia della Fiorentina in Italia e in Europa?