RFV Zironelli: "La Fiorentina ha svoltato, lunedì occhio a Idrissa Touré"

Così a Radio FirenzeViola, durante "Firenze in campo", Mauro Zironelli, attuale tecnico ed ex Fiorentina che giocò l'ultimo derby col Pisa: "Ricordo bene la tripletta di Bati quell'anno... Noi facevamo parte di quella categoria di giocatori che rientravano dai prestiti nell'occasione della recessione. Mi sembra che l'attuale Fiorentina sia più sollevata rispetto a settembre-ottobre, questo mi fa piacere, però è chiaro che la posizione in classifica non è consona al nome del club. La squadra ha fatto un cambio di ritmo notevole dal gennaio in poi, compresi gli ultimi due turni, sia a Como che in Coppa. Un buon punto contro il Milan, la vittoria con la Cremonese, eccetera. Quindi sicuramente un'inversione di tendenza importante. Poi mi ha fatto piacere vedere in Polonia anche dei calciatori che hanno giocato meno finora. Tipo Lezzerini che è un ragazzo che aveva fatto il settore giovanile della Fiorentina. Quindi una bella iniezione di fiducia anche per chi ha giocato meno. Speriamo sia tutto di buon auspicio per portare a casa questo derby".

Come vede il Pisa?

"Sicuramente questa classifica era nelle aspettative del Pisa. Ho allenato Idrissa Touré che è, secondo me, uno dei più forti che hanno i nerazzurri. Ha una buona spinta sulla destra. Il Pisa è una squadra però ostica, quindi sicuramente non è una squadra facile da affrontare. Però sono fiducioso perché la Fiorentina in questo ultimo periodo ha fatto un cambio di tendenza importante. Spero per Vanoli e per tutto il gruppo che riescano a tirarsi fuori il più presto possibile".

