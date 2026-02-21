RFV Piovanelli: "La Viola può salvarsi, mentre il Pisa a cosa si appella?"

Lamberto Piovanelli, ex giocatore del Pisa, è intervenuto su Radio FirenzeViola durante il “Viola Weekend”. Queste le sue parole: “Fino all’anno scorso ero delegato dell’Associazione Calciatori e ho seguito tante partite del Pisa. Quest’anno però non mi è piaciuta la gestione dei biglietti da parte della società”.

Cosa ci può dire sul clima che si respira a Pisa?

“Non è stata gestita bene la parte sportiva. La Proprietà ha fatto bene a livello imprenditoriale, mentre a livello sportivo no. Ad agosto è stata spesa una piccola cifra per affrontare il campionato, invece a gennaio più del doppio. E tutto per giocatori che non scendono mai in campo. Non si riesce a capire con quale criterio è stato fatto il mercato. La situazione è piuttosto drammatica.

Come vede la lotta alla salvezza?

"Io sono tifoso sia viola che del Pisa, e pensando al discorso Fiorentina mi viene in mente che se i giocatori si svegliano possono fare qualche risultato. Ma a Pisa a cosa ci attacchiamo? Abbiamo una squadra mediocre e un allenatore inesperto. In cosa speriamo? Mi sembra tosta”.

Ascolta il podcast per l'intervento completo!