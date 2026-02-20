RFV Fattori sicuro: "La vittoria viola di ieri mette in luce il livello della competizione"

Sauro Fattori, ex calciatore della Fiorentina, come di consueto è stato ospite negli studi di Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" per parlare della vittoria di ieri sera della Fiorentina contro lo Jagiellonia: "Inizialmente la Fiorentina è stata un po' prudente, nel primo tempo lo Jagiellonia aveva il 60% del possesso palla, ma perché lo passavano nella loro metà campo. La Fiorentina si è comportata bene, ma questo fa capire che la per i viola la Conference dovrebbe iniziare ai quarti di finale contro il Crystal Palace. Io ieri non ero felicissimo inizialmente delle scelte di Vanoli".

Spiega, poi, Fattori su Vanoli: "Il tecnico viola nelle conferenze stampa si dilunga sempre nei soliti discorsi. Io credo che a volte l'allenatore deve prendersi anche delle responsabilità, invece non si sbilancia. Il campo di ieri rispetto a quelli in cui giocavo io ero molto buono. Il campo del San Siro di quando giocavo io era peggiore. Comunque nonostante il campo vince la squadra più tecnica e infatti la Fiorentina ha vinto facendo una bella partita".