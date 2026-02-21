RFV Cucchi: "Sarebbe un'ingiustizia tecnica se la Viola retrocedesse"

Riccardo Cucchi, storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare di Serie A e di Fiorentina: "È evidente che la lotta per non retrocedere sia ancora estremamente aperta con quattro o cinque squadre che sono ancora in lizza per riuscire a evitare il terzultimo, penultimo o ultimo posto. Mentre per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, il vantaggio dell'Inter sinceramente mi pare abbastanza ampio e soprattutto non mi pare che gli avversari abbiano lo stesso passo dei nerazzurri ma, forte dell'esperienza di quarant'anni di racconto di calcio, sono sempre molto prudente perché ricordo delle rimonte impossibili che poi invece hanno avuto successo. Non credo che sia questo il caso, però prima di esprimere un verdetto finale ci andrei cauto".

Come vede questa Fiorentina?

"È uno dei più grandi misteri di questa stagione. Ho cercato in tutti i modi di capire, ho guardato molte partite della Fiorentina quest'anno per cercare di capire, di risolvere un mistero che mi sembra veramente irrisolvibile. Perché l'organico viola è di tutto rispetto. Io continuo a dire che prima che cominciasse il campionato ho messo la Fiorentina tra le squadre che avrebbero potuto lottare per la qualificazione in Champions, quindi faccio ammenda per tutto ciò che avevo previsto. Del resto chi fa le previsioni sa che deve correre questi rischi. Però oggettivamente l'organico della Fiorentina è nettamente superiore a molte squadre di Serie A. Quindi francamente quest'ultimo posto non riesco a comprenderlo, non riesco a comprenderne le ragioni, mi rendo conto che è successo qualcosa all'interno della società. Certo, la malattia di Commisso, certamente le dimissioni di Palladino, certamente tanti altri fattori hanno influenzato la stagione. Ma ciò che è sorprendente è vedere questa squadra ha terzultimo posto con quel popò di giocatori che ha a disposizione. È qualcosa davvero di incomprensibile. Io sono convinto che la Fiorentina debba salvarsi. Ha tutte le possibilità, tutte le caratteristiche tecniche per salvarsi. Sarebbe davvero un'ingiustizia tecnica se la Fiorentina non ce la facesse".

C'è qualche analogia con la Fiorentina del 1992-93?

"Dopo aver raccontato l'ultima partita ero io al microfono in quella giornata triste per la Fiorentina in "Tutto il Calcio". Come al solito si faceva, ancora oggi, dopo la partita si scende negli spogliatoio per le interviste. Vicino a me c'era il presidente, Mario Cecchi Gori, che era in lacrime, piangeva. Io non posso dimenticare quelle lacrime. Non le posso dimenticare perché attendevamo di andare in onda, lui si era prestato, malgrado il dolore enorme per la retrocessione della squadra, per l'intervista. Io sinceramente ho un ricordo toccante di quelle lacrime, che erano le lacrime di tutta Firenze. Ma anche quella era una squadra forte, non avrebbe meritato di retrocedere. Purtroppo il calcio ci insegna che possono esistere situazioni incomprensibili da un punto di vista tecnico, e che può succedere spesso che squadre ben organizzate da un punto di vista del mercato alla fine si trovino ad affrontare situazioni alle quali non sono abituate. Sia mentalmente, sia tatticamente, sia tecnicamente. E che possono soccombere rispetto a squadre meno forti. È successo tante volte. Spero che naturalmente non succeda quest'anno la Fiorentina".