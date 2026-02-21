RFV Alice Volpi sulla Fiorentina: "Verrà fuori la superiorità dell'organico"

Alice Volpi, schermitrice e grande tifosa viola, è intervenuta a "Firenze in campo" su Radio FirenzeViola per parlare di Olimpiadi e di Fiorentina: "La mia vita da atleta adesso sta andando bene, gli allenamenti proseguono, siamo nel pieno della stagione. Fra un paio di settimane partirò per il Cairo, dove abbiamo la Coppa del Mondo, e poi proseguiamo, abbiamo ancora diverse gare. Abbiamo Lima, Shanghai, tutte abbastanza lontane. Però mi sento bene, anche se ancora sto aspettando un bel risultato quest'anno. Sono in attesa!".

29 medaglie alle Olimpiadi, 10 d'oro, erano impronosticabili per noi italiani?

"Direi che è un medagliere impressionante. E poi devo dire anche che per me è stata un'Olimpiade delle donne, ho visto delle imprese assurde, ovviamente quella di Federica Brignone dopo l'infortunio è stata bellissima con le due medaglie. Però mi sono emozionata a seguire tutti gli atleti e anche Sofia Goggia, che ho avuto la fortuna di conoscere perché fra poco ci laureiamo insieme e quindi ho fatto il tifo per lei. Sono state davvero delle belle Olimpiadi, anche se mi sono ritrovata molto in quell'atleta che dopo una gara sfortunata si è intrufolato nel bosco: l'avrei voluto anch'io alle mie Olimpiadi di Parigi! Dopo aver perso la medaglia di bronzo avrei voluto un boschetto lì vicino (ride, ndr)".

Venendo alla Fiorentina, che derby si aspetta contro il Pisa?

"Da adesso dovremo abituarci a lottare in ogni partita, questa in particolare è un derby e quindi molto sentita. Prima o poi dovrà venire fuori la superiorità, ma in ogni caso come squadra e giocatori siamo più forti. Spero che giocando come nelle ultime due partite riescano a esprimersi al meglio".

