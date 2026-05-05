RFV W. Sabatini: "Paratici? Firenze ha bisogno di figure così. Vanoli lo riconfermerei"

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Il dirigente sportivo Walter Sabatini è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Chi si compra?" per parlare del momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina devo dare atto, si è tirata fuori da una situazione difficile acquisendo la salvezza in quasi un mese di anticipo. Sono stato bravi i dirigenti a non perdere la testa, hanno protetto l’allenatore, hanno chiamato Fabio Paratici e Firenze ha bisogno di un personaggio così. Si sono tirati fuori e due mesi fa sembrava un miraggio. Io sarei molto fiducioso anche perché questa squadra è stata riallineata, ovviamente da correggere e da integrare però è una squadra che ha fatto crescere alcuni giocatori e quindi non sarei così pessimista anche se la partita di ieri è stata negativa. La Fiorentina è stata competitiva in questi tre mesi e la partita di ieri la metterei tra gli inciampi di questa stagione. Adesso la società ha bisogno di tranquillità per lavorare e diamogli tempo senza perdere tempo in polemiche".

Come si deve muovere un direttore sportivo in questo momento? "C’è un ottimo direttore che starà già lavorando per individuare le integrazioni da fare e questo Paratici e Goretti lo sanno sicuramente. Gli accordi con gli agenti non si fanno a luglio ma ora. Servono 4/5 giocatori forti che possono garantire una stagione omogenea senza crolli".

Sul tema allenatore? "Io Vanoli lo terrei perché è caratterizzato dalla passione reale, molto genuina e gli va riconosciuto un merito per aver tirato fuori la squadra dalla retrocessione".

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