RFV Vittorio Fioretti: "Comuzzo ha accusato le voci di mercato. Critiche normali"

Così Vittorio Fioretti, dirigente navigato e scopritore tra gli altri di Pietro Comuzzo, a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola a proposito della Fiorentina: “Io penso che il Como sia una squadra molto forte e fatta da giocatori bravi, però la Fiorentina è molto più forte. Sia come qualità di calciatori che come società. In questo periodo purtroppo c’è qualche difficoltà perché Pioli deve ancora trovare la formula giusta, poi l’ultima sfida è iniziata male ma verso la fine ci sono state delle occasioni che potevano rivelarsi decisive. Poi è rimasto fuori Gudmundsson”.

In cosa si sente la sua mancanza?

“È un giocatore importante, che determina, che fa gol. Secondo me la Fiorentina può fare veramente un campionato di alto livello”.

Pioli deve trovare la quadra.

“Io penso che quando avrà trovato i meccanismi giusti la Fiorentina sarà tra le prime squadre in classifica”.

Cosa si aspetta da Comuzzo?

“Per me in questo momento è andato un po’ in difficoltà anche per tutte le richieste che ha avuto. Poi quando si sbagliano quelle partite come col Napoli in cui concedi un calcio di rigore hai bisogno di liberare la testa. Penso che con la sua qualità e la morale che ha, possa tornare quello che era prima. Le critiche ci stanno sempre, i tifosi vogliono vedere la squadra più in alto in classifica. Ci sono degli errori da sistemare”.

