Radio FirenzeViola, live anche alla Vigilia! Prosegue la diretta con "Palla al Centro"

Radio FirenzeViola, live anche alla Vigilia! Prosegue la diretta con "Palla al Centro"FirenzeViola.it
Oggi alle 13:55Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Anche alla Vigilia di Natale, Radio FirenzeViola non vi lascia soli nemmeno un minuto! La nostra programmazione, iniziata regolarmente stamattina, prosegue dalle 14:00 alle 16:00 con in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Pietro Lazzerini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Il palinsesto di giornata si chiuderà così alle 17:00, augurandovi nuovamente un buon Natale e delle felici feste!

Per ascoltarci CLICCA QUI!