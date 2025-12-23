RFV Fratini: "Paratici uomo di calcio. Ai viola servono leader in difesa e a centrocampo"

Sandro Fratini, imprenditore fiorentino e grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola: "Da tifoso della Fiorentina sarei contento dell'arrivo di Parartici che è un uomo di calcio che ha dimostrato di avere competenze. Sono soddisfatto anche del risveglio avuto contro l'Udinese che di solito in trasferta esprime il meglio di se. Abbiamo affrontato la partita con il giusto spirito. Domenica si è avuta la riprova che in rosa ci sono giocatori tecnicamente validi con trame di gioco e scambi di buon livello. L'ossatura c'è, bisogna farsi un'esame di coscienza ed essere squadra e mi sembra che questa cosa piano piano si stia realizzando".

Cosa si aspetta da Paratici?: "Io mi aspetto una crescita costante intervenendo dove c'è bisogno veramente, come accade in tutti i progetti seri. Per me da intervenire in maniera decisa è a centrocampo dove serve un leader. Così come serve un leader anche in difesa per far ripartire meglio l'azione e per guidare la linea".

Fiducia a Vanoli?: "Si, dargli fiducia ora è un obbligo. È un tecnico con principi giusti che sa lavorare bene. Quello che si chiede a lui è di intervenire sulla testa e la mentalità del gruppo".

