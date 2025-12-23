Radio FirenzeViola non vi lascia soli neanche alla vigilia di Natale: il palinsesto di domani
FirenzeViola.it
Radio FirenzeViola non vi lascia soli neanche alla vigilia di Natale: palinsesto rivisto per il 24 dicembre ma con tanti volti di punta della nostra redazione. Dalle ore 8 alle 10 spazio a Buongiorno Firenze con Pietro Lazzerini; a seguire, dalle 10 alle 12, Chi si Compra? con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
Successivamente ecco Viola Amore mio col duo Lorenzo Marucci-Luciana Magistrato, che dalle 14 lasceranno lo studio a Luca Calamai e Pietro Lazzerini. Alle 16 gran finale con I Tempi Supplementari, trasmissione di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, con chiusura delle dirette alle 17.
