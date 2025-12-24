Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: in diretta dalle 8 fino alle 17
Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 08:00 con Pietro Lazzerini che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 10:00 spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Pietro Lazzerini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Il palinsensto di giornata si chiuderà alle 17:00.
