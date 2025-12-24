RFV
Stovini: "Fiorentina, non mi esalterei. Dal mercato deve arrivare qualcosa”
L'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per parlare della prima vittoria: "Speriamo possa essere la scintilla che si aspettava. Con l'Udinese la Fiorentina ha fatto una buona partita, condizionata però dall'espulsione del loro portiere. Con il Parma sarà ancora più importante. Bisogna vedere se è scattato qualcosa nella testa, ma io non mi esalterei".
Il mercato può aiutare? "Può aiutare tanto, come l'arrivo di Paratici. Non bisogna però esaltarsi troppo. A gennaio deve arrivare qualcuno che faccia la differenza, che sa che deve lottare per un traguardo e che sposi la causa Fiorentina al 100%".
Per l'intervista completa ascolta il podcast!
Paratici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenzadi Lorenzo Di Benedetto
