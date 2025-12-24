RFV

Stovini: "Fiorentina, non mi esalterei. Dal mercato deve arrivare qualcosa”

Stovini: "Fiorentina, non mi esalterei. Dal mercato deve arrivare qualcosa”FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:15Radio FirenzeViola
di Redazione FV

L'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per parlare della prima vittoria: "Speriamo possa essere la scintilla che si aspettava. Con l'Udinese la Fiorentina ha fatto una buona partita, condizionata però dall'espulsione del loro portiere. Con il Parma sarà ancora più importante. Bisogna vedere se è scattato qualcosa nella testa, ma io non mi esalterei".

Il mercato può aiutare? "Può aiutare tanto, come l'arrivo di Paratici. Non bisogna però esaltarsi troppo. A gennaio deve arrivare qualcuno che faccia la differenza, che sa che deve lottare per un traguardo e che sposi la causa Fiorentina al 100%".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!