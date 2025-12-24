Il CNB di Calamai: "Cambio di capitano scelta giusta: De Gea ok ma in futuro fascia a Gosens"

Oggi alle 10:21Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il cambio di capitano in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "C'è stato un grande dibattito sulla fascia di capitano. Non ho nessuna critica verso Ranieri. Ho sempre avuto però dei dubbi sul suo ruolo da capitano.

La scelta di Vanoli di andare su De Gea, la trovo comprensibile. La considero però una scelta di emergenza. Sono convinto che nelle prossime partite sarà De Gea. Però in futuro, a me piace il capitano giocatore in campo, spero che Gosens torni presto e lui potrebbe il capitano del girone di ritorno". 

