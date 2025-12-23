Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora "Calciopiù on air"
FirenzeViola.it
Proseguono fino alle 21.30 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 19:00 alle 20:45 spazio a "Calciopiù on air", approfondimento del martedì sul mondo del calcio dilettanti toscano e infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38 che ripercorre tutti i temi della giornata in viola.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
L’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 L’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…
Copertina
FirenzeViolaL'agente di Ranieri in esclusiva: "È serenissimo, la fascia non è un problema. Futuro? Noi a posto alla Fiorentina, ma chiedete al nuovo direttore"
Mario TeneraniClamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Tommaso LoretoLa Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com