Radio FirenzeViola, riparte la diretta: ecco il programma

Siamo in onda anche oggi su Radio FirenzeViola, pronti a raccontarvi l'attualità di casa Fiorentina. Le nostre dirette partiranno alle ore 14, con Fabio Ferri in onda per due ore fino alle ore 16. Quando partirà il "Viola Weekend", in compagnia di Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola, in diretta fino alle ore 18. A quel punto sarà l'ora di "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti per continuare a discutere di Fiorentina.

