Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: ora in diretta dalle 10, poi Parma-Fiorentina

Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: ora in diretta dalle 10, poi Parma-FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 10:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nuova giornata di dirette per Radio FirenzeViola, con in programma oggi alle 12:30 la sfida tra Parma e Fiorentina al Tardini. Le dirette oggi inizieranno alle ore 10 con Francesco Benvenuti che vi terrà compagnia in studio per due ore. A seguire ci sarà il pre partita con "Se fosse sempre domenica" dalle ore 12 con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. Loro vi racconteranno anche tutta la partita della Fiorentina, con tutte le voci dei protagonisti e la radiocronaca dell'incontro con il nostro inviato in Emilia. 

Clicca qui per seguire la diretta