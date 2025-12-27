Ora in onda "Se fosse sempre domenica" per seguire con noi Parma-Fiorentina!
Nuova giornata di dirette per Radio FirenzeViola, con in programma oggi alle 12:30 la sfida tra Parma e Fiorentina al Tardini. Ora in onda il pre partita con "Se fosse sempre domenica" dalle ore 12 con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. Loro vi racconteranno anche tutta la partita della Fiorentina, con tutte le voci dei protagonisti e la radiocronaca dell'incontro con il nostro inviato in Emilia.
I 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo saccodi Alberto Polverosi
2 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: confermato il 4-3-3 e gli stessi undici, Viti al posto di Ranieri
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
Lorenzo Di BenedettoParatici a Londra almeno fino a inizio gennaio ma il mercato della Fiorentina deve partire molto prima. Il sì del dirigente non è ancora arrivato: la volontà c'è, la firma non ancora. Il 5-1 di domenica è solo un punto di partenza
