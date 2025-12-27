Ora in onda "Se fosse sempre domenica" per seguire con noi Parma-Fiorentina!

Ora in onda "Se fosse sempre domenica" per seguire con noi Parma-Fiorentina!FirenzeViola.it
Oggi alle 12:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nuova giornata di dirette per Radio FirenzeViola, con in programma oggi alle 12:30 la sfida tra Parma e Fiorentina al Tardini. Ora in onda il pre partita con "Se fosse sempre domenica" dalle ore 12 con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. Loro vi racconteranno anche tutta la partita della Fiorentina, con tutte le voci dei protagonisti e la radiocronaca dell'incontro con il nostro inviato in Emilia. 

