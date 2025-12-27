Radio FirenzeViola, in diretta anche dopo "Se fosse sempre domenica": il programma

di Redazione FV

La Fiorentina cade rovinosamente ancora a Parma e continua la sua stagione agghiacciante, in preda a un campionato che non lascia spazio alla positività. Dopo la buona vittoria contro l'Udinese, infatti, la squadra di Vanoli capitola sul campo dei ducali e prosegue la sua andatura all'ultimo posto in classifica: per continuare le analisi e gli sfoghi dopo il ko del Tardini, Radio FirenzeViola prosegue la sua diretta ed è attualmente in onda con Dario Baldi in conduzione fino alle 18. A quel punto, spazio alle repliche per poi tornare in diretta con "Extra Viola", dalle 21 alle 21:30, in collaborazione con RTV38.