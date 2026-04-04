RFV Giorgetti: "Prendiamo 3 punti e pensiamo a Londra: servirà una Fiorentina diversa"

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A caldo dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona, su Radio Firenzeviola Angelo Giorgetti ha commentato così la partita: "Andrei oltre la prestazione della Fiorentina sennò ci immalinconiamo e questa non è l'occasione giusta per farlo. Una vittoria importantissima, non meritata ma a questo punto della stagione dopo aver visto di tutto non è il caso di sottilizzare. Prendiamo questi 3 punti, non pretendiamo di capire la Fiorentina che dopo 44 partite è incomprensibile. Analizzare le singole prestazioni ci fa del male, pensiamo solo al risultato. È stato un rodeo e ora possiamo goderci il quarto di finale contro il Crystal Palace".

Abbiamo ritrovato De Gea e Fagioli.

"Se per Fagioli parliamo di Nazionale ci immalinconiamo ulteriormente... Lasciamo stare. Parliamo del Crystal Palace che è meglio. Vorrei sapere come sta Kean e poi tutti questi infortuni che la Fiorentina ha ben nascosto mi fanno pensare che ci possano essere dei problemi. Gli inglesi non sono messi benissimo ma laggiù l'intensità è l'elemento distintivo. A Londra dovrà essere decisamente diversa"