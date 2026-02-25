RFV Di Petrillo: "A Como svolta mentale per i viola. Con lo Jagiellonia c'è troppo divario tecnico"

Alessio Di Petrillo, ex vice allenatore della Polonia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue parole sul periodo della Fiorentina: "Con il Pisa è stata una partita importantissima per i tre punti ma lo switch mentale lo ha dato la vittoria di Como contro una formazione di livello e in forma. Quello è il match che ha trasformato delle insicurezze in consapevolezze".

Sulla sfida allo Jagiellonia: "Sarà importante gestire i primi momenti della gara, così come è successo all'andata. Poi il divario tecnico alla lunga è venuto fuori. La differenza tra le due formazioni è sostanziale. La prova di maturità deve stare nella gestione del triplo vantaggio".

Jagiellonia sorpresa del calcio polacco negli ultimi anno?: In Polonia ci sono sempre state il Legia Varsavia il Lech Poznan e altri club storici, oggi invece ci sono nuove leve come lo Jagiellonia che lotta sempre per le prime posizioni. Hanno lavorato bene e hanno avuto la fortuna e la capacità di trovare davanti tre attaccanti forti con numeri importanti".

Che giocatore è Romančuk?: "È un giocatore interessante che può dire la sua, loro proveranno a partire forte. Come detto sarà importante gestire il vantaggio per po anche crescere in prospettiva in autostima. In campionato poi la Fiorentina ha un buon calendario che gli può permettere di decretare la salvezza".

