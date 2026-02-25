RFV Merlo: "Vanoli sbaglia sempre i cambi. Con il Pisa Fagioli e Solomon non andavano tolti"

vedi letture

Claudio Merlo, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina so vede che gioca con la paura e per questo tutte le gare sono dure. Vanoli quando fa i cambi li sbaglia sempre. Chi sa giocare deve restare in campo fino alla fine, mettere dentro gente che non ti da nulla è inutile. Io Fagioli e Solomon non li avrei fatti uscire. Un altro problema è che non le chiudiamo mai le partite e poi alla fine subentra la paura".

Come ti spieghi i blackout che capitano a Fagioli?: "Può succedere a tutti di fare uno sbaglio, che per fortuna non è poi costato nulla. Fagioli resta uno dei pochi che con i piedi sa dove metterla e come gestire i palloni, così come Solomon che con il Pisa dribblava sempre".

Sullo spirito di squadra e la compattezza ritrovata: "La parola chiave è paura. Facciamo bene il primo tempo e poi rischiamo nel finale. Vedo però una forza di volontà eccezionale che servirà in futuro, anche perché questa squadra lotterà fino alla fine per la salvezza, non pensiamo di aver risolto tutto".

Cosa ne pensa nello specifico di Solomon?: È un giocatore che ama saltare l'uomo e li è veramente bravo, poi ovviamente gli manca lo step successivo, quello di smistare il pallone agli altri".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.