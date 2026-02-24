RFV Ascari: "Il merito di Vanoli è aver dato la chiave a Fagioli, le big uno così non ce l'hanno"

L'agente Eugenio Ascari è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di Fiorentina, vista ieri al Franchi: "Di buono mi porto il dominio del primo tempo ma il difetto è stato non riuscire a chiudere la gara nei primi 45 minuti con più gol di scarto perché poi se Canestrelli avesse calciato meglio nel finale sarebbe finito in parità. Se tieni aperta la gara può accadere come con il Torino, sono rischi che corri".

I meriti di Vanoli? "Ha rimesso un po' di ordine nello spogliatoio e rimesso a posto la squadra fisicamente; inoltre ha dato le chiavi a Fagioli, ora lo vedo tra i più forti del campionato in quel ruolo e tante squadre in orbita Champions non ce l'hanno. Ha solo fatto un errore sul quale è stato bravissimo Ranieri a rimediare. Ma è stata uyna casualità e da un paio di mesi a questa parte il miglioe. Un altro merito è la rivalutazione di Parisi, la responsabilizzazione di De Gea con la fascia senza demoralizzare Ranieri".

Pesa l'arrivo di Paratici? "E' un dirigente di altissimo profilo, di campo e scrivania e il mercato nato sotto la sua gestione parla di innesti fondamentali, rinnegando il mercato estivo della precedente gestione".