Dagli inviati Dal Viola Park, rifinitura in corso. C'è Gudmundsson: tre Primavera aggregati

La Fiorentina è scesa in campo in questi minuti al Viola Park per preparare agli ordini di Paolo Vanoli, nella consueta rifinitura pre match aperta ai media, la sfida di domani in Conference League contro lo Jagiellonia che si disputerà alle ore 18:45 allo Stadio Artemio Franchi. In tal senso, in vista proprio di questa gara, Vanoli ha avuto oggi a disposizione il gruppo quasi al completo, l'unico che non ha preso parte alla seduta è stato Nicolò Fagioli, che ha ottenuto dal club un permesso per motivi familiari e si allenerà più tardi nel pomeriggio in modo individuale. Aggregati poi alcuni Primavera, nello specifico Sadotti, Bonanno e Balbo, e un ragazzo dell'U18 ossia, Cianciulli. Non fa parte della rifinitura neanche Kospo, che ha lasciato il Viola Park poco fa e che continua il percorso di recupero dall’infortunio.

Presente regolarmente Gudmundsson. Queste le immagini: