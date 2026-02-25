Calamai: "Sirene di mercato su Kean e De Gea? Paratici deve riuscire a trattenerli"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina: "Faccio una divagazione di mercato. I quotidiani sono tornati a parlarne anche in chiave Fiorentina, con il Milan di Allegri che avrebbe messo Moise Kean nel mirino, mentre nei giorni scorsi era spuntata un'ipotesi Juventus per David De Gea. La mia speranza è che la Fiorentina possa conquistare la salvezza e che dopo Paratici possa portare avanti un progetto importante.

E in un progetto importante non ci possono non essere sia Kean che De Gea. Non credo che Kean abbia una voglia matta di lasciare Firenze ed è quindi una partita tutta da giocare, stessa cosa per De Gea. Credo insomma che queste due stelle possano indossare anche l'anno prossimo la maglia viola".