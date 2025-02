RFV Viola ko a San Siro, Novellino: "Palladino un po' presuntuoso, ma è giovane e un ottimo tecnico"

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", l'ex allenatore Walter Novellino ha parlato così a seguito della sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l'Inter: "Il primo tempo mi è piaciuto. La Fiorentina in questo momento ha recuperato ogni partita in cui aveva iniziato male, magari ieri avrei fatto i cambi un po' prima. Sono entrati giocatori con qualità, comunque Palladino è giovane, forse anche un po' presuntuoso, avrei dato più spazio a Fagioli che ha grandi doti. In ogni caso, al di là della gioventù, sta facendo un grande lavoro. Però confermerei un 4-2-3-1 piuttosto che con la difesa a tre".

A centrocampo quale sarebbe l'assortimento migliore con Fagioli in coppia?

"Mandragora, aggiunge fisicità. Ieri ha voluto confermare quello in cui crede, anche sulla base della vittoria di giovedì: crede nel suo lavoro e fa bene, è un ottimo tecnico. Gli manca un po' d'esperienza".

A San Siro ha confermato chi ha fatto bene giovedì. È d'accordo?

"La meritocrazia esiste fino a un certo punto, quando in panchina hai Folorunsho, Fagioli, Gudmudsson... sono tutti elementi che non vedono l'ora di mettersi in mostra. Palladino ha voluto confermare il blocco di giovedì scorso, ma l'ha pagato al contrario".

