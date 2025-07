RFV Bonacina: "Kean può confermarsi a Firenze. Piccoli ha carattere: merita fiducia"

Valter Bonacina, allenatore con un passato - tra le altre squadre - al Foggia e nelle Primavere di Atalanta, Lazio e Spezia - ha preso la parola oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione “Firenze in campo” per fare il punto sui principali temi legati all’attualità viola, a cominciare dal futuro di Moise Kean: “Devono essere gli stimoli a guidare Kean per potersi migliorare: credo che lui abbia tutte le qualità per poterlo fare. È difficile rimanere a certi livelli, specie per gli attaccanti, ma penso che Firenze sia la piazza giusta per farlo. È la piazza giusta per sbocciare definitivamente”.

Che idea si è fatto del mercato della Fiorentina, fino a questo momento?

“La scelta di puntare sui giovani italiani è la cosa più giusta da fare. Puntare sul nostro calcio è la strada che tutti dovrebbero seguire. Si stanno raggiungendo cifre esagerate sul mercato. Non credo che si possa sostenere un ritmo del genere. Ecco perché investire nei giovani è la soluzione migliore: le soddisfazioni possono avvenire anche con questa filosofia… oltre a far felice la nostra Nazionale”.

Lei ha avuto modo di lavorare con Roberto Piccoli: sarebbe pronto per la Fiorentina?

“Roberto ha fatto un percorso lineare di crescita: ha accumulato esperienza ed è migliorato. O sei un fenomeno ed esplodi subito oppure devi pazientare. Lui si vedeva già nel settore giovanile che era una spanna sopra gli altri. Sta iniziando a raccogliere i frutti della sua crescita e merita fiducia. La Fiorentina fa bene ad andare su di lui: è un profilo su cui si può lavorare. Poi è chiaro che Firenze non è Cagliari… ma lui ha carattere e qualità”.

