Nicolussi Caviglia, Bernabe o Rovella? Sandro Sabatini non ha dubbi: "Prenderei il primo"

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il "Viola Weekend". Queste le sue parole su Rovella e Nicolussi Caviglia in ottica mercato viola a centrocampo: "Quello che mi piace di più come talento puro è Bernabé, quello che comprerei è Nicolussi Caviglia e mi viene fuori un Rovella. Quest'ultimo è un giocatore che rientra nelle turnazioni della Nazionale, però 50 milioni sono troppi. Rendono anche irrisoria la clausola di Kean. Oltretutto la Lazio non lo può vendere perché non può fare mercato in entrata. Nicolussi Caviglia a 10 milioni è preso molto bene, forse il Venezia chiederà qualcosa in più. Su Bernabé non sono così convinto che il Parma lo lasci andare".

Alla Fiorentina manca anche un centrocampista fisico o muscolare? "Mandragora non è esile, quindi credo che questa figura sarebbe un'aggiunta. Forse uno di questi potrebbe essere Bondo, poi altri non me ne vengono in mente".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!