Protti malato. Lucarelli: "Spero faccia una prodezza come contro il Treviso"

Nella giornata in cui il suo storico ex compagno Igor Protti ha annunciato di dover combattere con una malattia, a Radio Firenzeviola Cristiano Lucarelli ha consegnato il suo pensiero: "Purtroppo sono stato uno dei primi a saperlo perché con Igor mi lega un'amicizia che va oltre il terreno di gioco. So questa notizia da qualche mese ma su sua richiesta ho mantenuto il riserbo. Mi aveva annunciato che avrebbe comunicato questa cosa perché con le tante visite le voci iniziavano a venire fuori. Ha avuto la necessità di fare questa comunicazione. Lo chiamai proprio mentre era in ospedale a fare degli esami perché aveva visto che qualcosa non andava. Conosco Igor da tanti anni. Da lui mi aspetto una prodezza come in quel Treviso-Livorno, in un'annata che sembrava maledetta e che invece finì con la Serie B. Sono sicuro che potrà farla. Per me prima che compagno è stato un idolo, lo vedevo andare a giocare allo stadio: per me è sempre stato un immortale".

