Verso Fiorentina-Japan University FA: Radio FirenzeViola in diretta fino al post partita

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in tv smart e sul canale 92 del digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno a Ferragosto. E se domani saremo in diretta fino alle 13, oggi lo saremo fino al post partita della Fiorentina.

Dalle 17 ci sono Giacomo Galassi e Stefano Prizio per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19. Poi spazio a Lorenzo Marucci che vi guiderà verso l'amichevole della Fiorentina con la Japan University FA. Con la radiocronaca di Andrea Giannattasio dal Viola Park e le opinioni dei nostri ospiti, Radio FirenzeViola resterà in diretta fino al post partita, per seguire anche le voci dei protagonisti.

Per ascoltarci CLICCA QUI!