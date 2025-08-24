Verso Cagliari-Fiorentina, Radio FirenzeViola già in diretta fino al post gara
FirenzeViola.it
Nuova giornata di dirette di Radio Firenzeviola, la web-radio in onda anche sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Per raccontare il pre, la partita e il post di Cagliari-Fiorentina, le trasmissioni in diretta sono già iniziate con Francesco Benvenuti in studio per tutte le analisi e le ultime direttamente dalla Unipol Domus Arena.
Alle ore 17.45 arriva "Se fosse sempre domenica", la trasmissione con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio, mentre Andrea Giannattasio racconterà la partita direttamente da Cagliari.
