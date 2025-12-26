RFV Colasanto: "I problemi viola non sono in dirigenza ma nello spogliatoio. Sul mercato farei poche operazioni"

vedi letture

Il mercato è ormai alle porte e la Fiorentina sarà tra le squadre protagoniste, attesa da molte cessioni e da altrettanto acquisti per iniziare al meglio la seconda parte della stagione. Per parlare di questo e di altri temi legati alla squadra viola, nel corso delle dirette odierne di Radio FirenzeViola, è intervenuto in diretta l'agente e operatore di mercato, Filippo Colasanto: "Paratici viene presentato come la panacea e la soluzione per i problemi della Fiorentina anche se io non credo che abbia bisogno di qualcosa di più da un punto di vista dirigenziale. C'è qualcosa all'interno dello spogliatoio e che non trapela, che ha reso fin qui così complicata la stagione della Viola. Paratici ha fatto bene alla Juventus finché lavorava allo scouting. Non penso che lui sia bravo come Marotta a gestire il resto, oltre alla ricerca dei calciatori. Non penso che sia lì la soluzione. Fermo restando che ha vinto una partita importante. Io sostengo da sempre che i giocatori la Fiorentina ce li ha, di anomalo c'è solo la classifica. Per me la Fiorentina si salverà tranquillamente. E' partita malissimo ma non credo che siano i dirigenti che cambiano l'inerzia della stagione. Io non avrei mandato mai via Pioli, che negli anni ha sempre dimostrato di saper gestire non solo il campo ma anche i giocatori".

Tra i giocatori in partenza potrebbe esserci Dzeko, cosa ne pensa?

"Dzeko è un giocatore che non è abituato a vivere questa condizione di classifica e infatti quando squadre come la Fiorentina si trova in queste condizioni diventa tutto più complicato. Dzeko ha l'esperienza del grande calciatore e io penso che potrebbe rappresentare un uomo spogliatoio importante e in ogni caso non lo cederei".

Che mercato si aspetta dalla Fiorentina?

"La Fiorentina non può dichiarare interamente fallito il mercato di agosto dopo aver speso 90 milioni. Sarebbe un peccato perdere giocatori come Comuzzo ad esempio, che avrebbe anche tanto mercato. La Fiorentina sta così solo casualmente. Io non cederei nessuno tra i giocatori chiave perché servirà programmare oltre questa annata complessa. Io non toccherei tanto. Magari Paratici porterà qualche giocatore dall'Inghilterra".

Dopo la vittoria contro l'Udinese quale percorso immagina per i viola nelle prossime settimane?

"Ho visto un'Udinese che sembrava già con la testa al Natale. L'Udinese delle settimane precedenti non avrebbe mai preso cinque gol in una sola partita come fatto al Franchi. Adesso arrivano un paio di partite alla portata della Fiorentina vista contro l'Udinese. Questa lunga sosta del Parma penso che potrebbe subire qualche giorno extra di stop. La Fiorentina dovrebbe cercare di fare almeno sei punti nelle prossime tre partite per ripartire e scalare posizioni di classifica. Servono subito punti per dare il là al nuovo anno nel modo giusto".