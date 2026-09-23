RFV Ulivieri: "Vanoli è totalmente diverso dallo scorso anno. Anche la sua comunicazione è migliorata"

vedi letture

Il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla Al Centro". Queste le sue dichiarazioni: "Vanoli è totalmente diverso dallo scorso anno, ha fatto tesoro dell'esperienza della stagione precendente. Il suo vivere Firenze e la Fiorentina, unito al fatto di non essere stato confermato, lo hanno reso un tecnico più razionale. È molto migliorato nelle interviste e nel parlare, riesce a essere sintetico e non lungo come accadeva un anno fa. Credo che la perfezione non ci sia mai, però lui ci è veramente vicino, e su questo lo sta aiutando molto la piazza".

Come valuta Vanoli nella gestione di alcuni singoli, su tutti per dire il caso legato all'utilizzo di Oulai? "Spiega tutte le scelte e racconta le cose che può raccontare. Tante volte infatti alcune cose che gli allenatori fanno non si possono raccontare. Le cose come quelle su Oulai invece si possono raccontare e fanno risultare l'allenatore come un tecnico più sobrio".

Cosa la convince della Fiorentina che stiamo vedendo con Vanoli? "Io vedendo le ultime gare ho una fissazione. La Fiorentina non può più pensare a vincere lo scudetto, il mio pensiero però da tifoso viola è di rivivere la Fiorentina Ye-Ye. Le basi mi sembra che ci siano sia a livello di giocatore che di allenatore".

Mastantuono come lo valuta? "Mastantuono mi piace da morire. Tatticamente lui essendo mancino viene spesso dentro il campo, io su quella palla in cui lui conduce all'interno proverei anche il passaggio, con ovviamente un'organizzazione sui movimenti dei compagni, non solo il tiro come spesso fa lui. Ma questa è una cosa su cui in un paio di settimane ci si può arrivare".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.