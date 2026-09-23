Calciomercato Sottil e il non-rinnovo. Quale futuro? Tre scenari possibili

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Riccardo Sottil separato in casa: dal non-rinnovo con la Fiorentina fino allo stallo. Tre scenari possibili per il suo futuro

Alla fine del mercato estivo Riccardo Sottil era promesso sposo del Watford, sennonché l’operazione è saltata perché il giocatore non ha superato le visite mediche di rito. Era anche in procinto di rinnovare il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028, così da agevolare il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Per via della manca cessione in Inghilterra, non si è concretizzato nemmeno quello, come anticipato a suo tempo da FirenzeViola.it. Oggi Sottil vive a Firenze da separato in casa, in attesa di una soluzione per il proprio futuro.

L'addio a parametro zero

Ora sono plausibili tre scenari per il classe ’99 piemontese. Se l’accordo con la Fiorentina rimanesse invariato fino al giugno del 2027, non andrebbe escluso l’addio a parametro zero. Una via d’uscita estrema e che, ovviamente, nessuno si augurerebbe. È nell’interesse dello stesso attaccante trovare una sistemazione il prima possibile. Se si presentasse un club durante il mercato di gennaio, la società viola si libererebbe più che volentieri del suo ingaggio con sei mesi d’anticipo.

Il rinnovo per il prestito

Chissà che la dirigenza viola non riproponga a Sottil il prolungamento del contratto (in scadenza nel 2027) a fronte di una partenza in prestito con diritto di riscatto, come doveva essere col Watford. Il giocatore sarebbe addirittura disposto a spalmarsi lo stipendio su due stagioni, esattamente come doveva essere prima che si interrompesse il suo passaggio in Inghilterra. Vedremo, nel frattempo il ragazzo si allena per smaltire definitivamente i problemi fisici che lo hanno condizionato negli ultimi anni.