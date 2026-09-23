RFV Aldo Firicano: "Vi spiego da cosa passerà la titolarità di Valdepeñas"

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Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, ha parlato di attualità a “Viola amore mio” su Radio FirenzeViola: “Direi che c’è molto da sistemare in casa Fiorentina, però è anche vero che in questo breve lasso di tempo in cui è arrivato Vanoli ci sono stati molti segnali incoraggianti. Si è cambiato strada. Ci sono ancora delle sbavature in fase difensiva, come sui piazzati. Bisogna trovare i titolari, forse potrebbero essere Dragusin e Ranieri. Mentre sugli esterni bisognerà capire come giostrare i calciatori. Molto dipenderà dalla crescita in fase difensiva di Valdepenas”.

Giusto dare spazio allo spagnolo?

“Ha delle ottime qualità tecniche, però la specificità del ruolo non bisogna mai perderla. E, come tale, il ruolo impone la fase difensiva. Io credo che la sua titolarità debba passare molto dalla sua crescita in fase difensiva. L’attitudine ad attaccare è quasi necessaria, ma le sbavature in fase di ripiego non si possono vedere. Mi aspetto tanto da lui, è talentuoso. Oltretutto Vanoli è stato proprio un bel terzino sinistro, quindi saprà aiutarlo bene”.

Anche perché grandi alternative non ce ne sono.

“Dopo Natale, magari, si potrà pensare a Parisi. Ma per ora no. Viery? A Venezia aveva funzionato tenerlo bloccato per rimanere coi tre dietro. Dopodiché non si può pretendere che il brasiliano faccia il terzino puro, perché lui è un centrale che si adatta”.

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