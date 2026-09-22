Oulai e il poco spazio, Mpasinkatu: "La permanenza di Fagioli ha cambiato gli equilibri"

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Malù Mpasinkatu, ospite di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", si è soffermato sulla Fiorentina e sull'attualità che circonda la squadra di Vanoli. L'opinionista ha iniziato la discussione con un parere su Oulai: "Ci vuole un attimo di pazienza e soprattutto ci vuole continuità nel farlo giocare. È stato man of the match in Coppa Italia, anche se contro il Pisa, ma è comunque una partita importante per dare continuità a un giocatore. Io lo farei giocare. Fagioli con Vanoli si era già espresso bene l'anno scorso e l'allenatore lo conosce meglio. In questo momento, tra virgolette, Vanoli lo usa di sicuro. Però bisogna anche mettersi in testa che su Oulai c'è stato un investimento importante".

Può esserci un problema tattico?

"Sì e no. La tattica italiana è esasperata. L'istintività che a volte ha un giocatore africano che arriva comunque da un calcio come quello turco, che non è particolarmente tattico, e prima ancora dal calcio francese, che non è tattico come quello italiano, deve essere naturalmente accompagnata da un miglioramento sotto questo punto di vista. Su questo sono d'accordo: tatticamente deve migliorare".

La permanenza di Fagioli ha cambiato gli equilibri a centrocampo?

"Sì, perché si pensava che Fagioli potesse essere venduto per una cifra molto importante. La Fiorentina magari si sarebbe ritrovata con Oulai, Mandragora, Thorstvedt e altri giocatori. Il problema è che Fagioli è rimasto, e per fortuna, perché oggi è un giocatore veramente importante".