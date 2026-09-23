RFV Reginaldo: "Vanoli ha ridato un'anima alla squadra. Viery ha bisogno di tempo"

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Reginaldo Ferreira da Silva, ex attaccante di Fiorentina e Siena, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio": "Io pensavo che dopo il lavoro fatto lo scorso anno si sarebbe ripartiti da Vanoli. Grosso a Sassuolo aveva fatto benissimo ma qui non è riuscito a fare bene. Sono però contento che sia stato ripreso Vanoli che ha ridato un'anima alla squadra".

Si aspetta di vedere un gioco diverso rispetto allo scorso anno? "Con un nuovo allenatore ci vuole tempo anche se non c'è mai tempo. Vedo però che la squadra è già cambiata per anima e senso di appartenenza. Secondo me visti i giocatori di qualità in rosa ci si potrà togliere delle belle soddisfazioni".

Cosa ne pensa delle due nuove punte viola?: "Beto lo conosciamo perché a Udine ha fatto bene e appena starà meglio fisicamente potrà fare la differenza. Pellegrino ha fatto bene a Parma, sono giocatori diversi, Beto ha progressione ed è più veloce di Pellegrino. Con gli esterni che hanno i viola potranno far bene entrambi".

Su Viery e Dodo: "Per Viery non è facile essendo difensore ambientarsi nel calcio italiano, è un giocatore valido ma gli ci vorrà tempo per adattarsi. So che Vanoli ci lavora molto e potrà arrivare a fare sia il centrale che il terzino. Dodo è importante per i viola, se la Fiorentina lo vuole tenere è gousto fare un sacrificio e rinnovarlo, altrimenti se anche lui con la testa non sta più bene a Firenze è giusto lasciarlo andare".

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