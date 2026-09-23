Fiorentina attenta alla crescita di Lucchesi: i viola vogliono evitare un nuovo caso Favasuli
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Nel Monza di Ivan Juric, Lorenzo Lucchesi rappresenta una delle sorprese più interessanti. Il difensore classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, si è imposto come centrale nella difesa a tre brianzola utilizzara dal tecnico croato. Juric vede per lui un percorso simile a quello di Amir Rrahmani, passato dall'Hellas Verona al Napoli sotto la sua guida dopo una sola stagione.
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, sul giocatore ci sono soprattutto interessamenti dall'estero e quello della Fiorentina, che conserva il 50% sulla futura rivendita. Il club viola, infatti, non vorrebbe ripetere un altro caso Favasuli, con l'ex Catanzaro che a Napoli ha conquistato i tifosi e visto crescere il proprio valore.
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