RFV Ascari: "Alla Fiorentina non serve Torreira. Meglio un centrocampista più giovane e incontrista"

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Eugenio Ascari, procuratore, ha parlato della Fiorentina a “Palla al centro” su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: "Per me l'unica carenza lampante di questa squadra è la mancanza di un centrocampista di interdizione. Manca un recuperatore di palloni. In attesa che Atta recuperi una buona condizione Fagioli e Oulai potrebbero fare un buon filtro ma nessuno dei due ha qualità da interditori".

Quello di Torreira potrebbe essere il profilo giusto? "Torreira per me avrebbe poco senso, sarebbe poi difficile far giocare tutti insieme: Fagioli-Torreira-Oulai. Visto quanto si è investito sull'ivoriano e visto che Fagioli è imprescindibile io andrei prendere un profilo con caratteristiche diverse e più fresco dal punto di vista anagrafico, in linea con quello che Paratici ha fatto in estate, pensando a un progetto futuribile. Bene che Paratici non abbia dato retta a Grosso puntando su uno come Matic che con la Juventus ha fatto benissimo ma che ha una certa età".

Il fatto che Mancini in nazionale veda Fagioli più come mezz'ala che come regista può creare confusione nel ragazzo secondo lei? "Io lo vedo più regista, non ha il passo della mezz'ala, ha il piede caldo come fatto vedere con la traversa contro il Napoli ma per dire rispetto ad Atta è più compassato nella corsa. È vero che Mancini i migliori giocatori li ha in mezzo al campo, ossia Tonali e Barella, che sono due dei perni della nuova Italia. Ovvio che il ct adatterà lo schema tattico agli elementi che ha a disposizione".

Secondo lei è arrivato il momento di puntare su Valdepenas come terzino sinistro titolare? "Valdepenas ha il piede educato e ha personalità, anche quando sbaglia continua a provare la giocata. Parisi spesso con Vanoli giocava esterno alto a destra ma quando rientrerà sarà una buona alternativa, così come Jimenez, che al Milan ha anche giocato a sinistra. Nell'emergenza la Fiorentina potrà anche ovviare a un'assenza di Valdepenas, non andrei sul mercato per un altro terzino".

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