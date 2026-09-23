Calciomercato Caccia al centrocampista: a gennaio nuovo tentativo per Torreira

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La Fiorentina cerca un centrocampista. Nel mercato di gennaio previsto un nuovo tentativo per Lucas Torreira del Galatasaray

La Fiorentina a gennaio tornerà a pensare al centrocampo, con l’obiettivo di inserire un calciatore capace di aggiungere equilibrio, esperienza e solidità al reparto. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il ds Fabio Paratici farà un nuovo tentativo per Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano già trattato con insistenza nel mese di agosto, senza però arrivare a un’intesa definitiva. In estate, infatti, l’allenatore del Galatasaray ha scelto di trattenerlo in Turchia, chiudendo di fatto alla possibilità di una sua partenza e, nello specifico, a un trasferimento alla Fiorentina.

L'operazione sfumata

Una decisione che aveva fatto tramontare l’operazione, nonostante l’interesse concreto del club viola. Questo, però, non esclude un nuovo tentativo a gennaio. Nella prossima finestra di mercato, infatti, la Fiorentina potrebbe tornare alla carica per riportare l’uruguaiano a Firenze, soprattutto alla luce della necessità di rinforzare il centrocampo con un giocatore in grado di garantire equilibrio e personalità. La società prepara l'offensiva giusta per insidiare il Galatasaray e coinvincerlo a lasciar partire il classe 1996.