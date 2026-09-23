Il Caffè Nero Bollente: "È l'ora di puntare su Valdepenas: diamogli fiducia"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato del ruolo di esterno sinistro difensivo e della fiducia da dare a Victor Valdepenas: "Uno dei nodi da sciogliere ancora è quello del terzino sinistro titolare. Parisi sta lavorando per tornare ma ne avrà ancora per molto e non credo sia la soluzione assoluta per questo ruolo, tant'è è che l'anno scorso Vanoli lo reinventò ala destra.

E allora è il momento di concedere grande fiducia a Valdepenas: ha un talento oggettivo, è già passato da qualche bocciatura ma ha retto a livello psicologico. E poi quello visto contro il Napoli ha dimostrato di crescere, quindi prendiamo coraggio e diamogli fiducia".