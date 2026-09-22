RFV Presidente Signa: "Domenica giornata storica. Doneremo cappelli di paglia ai viola"

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Andrea Ballerini, presidente del Signa nonché noto tifoso della Fiorentina (tra il tifo organizzato è conosciuto col soprannome di "Gatto") ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Garrisca al vento": "Sarà una bella partita quella di domenica, dal sapore storico visto che il Signa è stato il primo avversario che il club viola ha affrontato nel 1926: doneremo alla Fiorentina dei cappelli di paglia che fanno parte della nostra storia, visto che il giallo è il nostro colore. Sarà una bellissima giornata, ne sono certo anche perché la nostra collaborazione con il club viola è a 360°. Da quest'anno peraltro facciamo parte dei centri di formazione della Fiorentina per quanto riguarda il settore giovanile. Abbiamo anche avuto il privilegio di dare al club viola uno dei nostri allenatori, come Enrico Cristiani".