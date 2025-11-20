RFV Tramezzani crede nella viola: "Sarà al pari della Juventus a livello tattico"

Paolo Tramezzani, allenatore ed ex calciatore di Inter e Atalanta, tra le altre, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della situazione della Fiorentina e di Paolo Vanoli: "Una Serie A piacevole, innovativa, con un bel gioco sia in alto che in basso, dove le piccole si dimostrano molto organizzate".

Che effetto fa vedere la Fiorentina in quella posizione di classifica?

"Questo è il calcio. Dispiace vederla lì, dispiace per la gente che ama follemente la squadra e dispiace per come ha fatto Pioli, che è una persona che conosco molto bene. Ora ha tutte le carte in regola per rialzarsi, ha preso un allenatore che conosco ed è molto bravo. Ha fatto già bene dove è stato ed è un tecnico, che crede molto nel sacrificio e nel lavoro. Credo molto in Vanoli e dunque penso che la Fiorentina nel proseguo del campionato possa risalire in campionato dimostrando il suo vero valore. Si pensava che la Fiorentina potesse fare un bel campionato. Credo che adesso si deve giocare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, certo che la partita con Juventus può dare grande morale e stimolo. L'allenatore avrà il tempo di integrarsi con la società. Vanoli non ha perso tempo nella sosta e penso che a livello tattico la squadra sarà al pari della Juventus".

Che ricordi ha del Vanoli calciatore e allenatore?

"Ho un ottimo ricordo. Giocavamo nello stesso ruolo, lui era più giovane di me, ma anche oggi ha sempre la stessa voglia e lo stesso piglio. Ha avuto una bella carriera e si è tolto tante soddisfazioni, con il lavoro che ha sempre messo, arrivando a giocare in Nazionale. Cura i dettagli e si dedica tanto a livello lavorativo per il club dove lavora".

