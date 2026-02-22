RFV Lisuzzo: "Pisa, più importante la continuità societaria della categoria. E su domani..."

Andrea Lisuzzo, ex calciatore e allenatore del Pisa, è intervenuto così a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend" parlando dello scontro salvezza di lunedì tra il Pisa del nuovo arrivato Hiljemark e la Fiorentina di Paolo Vanoli, che a causa dell'espulsione rimediata contro il Como non sarà in panchina lunedì: "La Serie A qualche anno fa era un miraggio per il Pisa. La nuova proprietà ha arricchito la piazza di personalità importanti, facendo si che Pisa divenisse una squadra e una società solida e allo stesso tempo ambiziosa. La Serie A a Pisa mancava da diverso tempo e c'era voglia di confrontarsi con le squadre di Serie A, consapevoli delle difficoltà del campionato. Questo anno è stato fatto un mercato volto all'acquisizione di calciatori con un nome di spessore come Albiol e Cuadrado. Se ora siamo a questo punto ci sono stati ovviamente degli errori e sono stati fatti perché la Serie A è un campionato difficile e nuovo per il Pisa. Nella piazza di Pisa ora l'importante è la continuità societaria e non la Serie A, poi se si salva ancora meglio. Oggi il raggiungimento più importante è trovare e consolidare una società solida".

All'interno di uno spogliatoio quanto può essere difficile ritrovarsi in una situazione del genere?

"Io credo che la Fiorentina non è mancata nella struttura della squadra e dell'allenatore, ma credo sia mancata nel sostegno. La figura di Paratici porta il meccanismo squadra a funzionare meglio e a trovare una quadra. Paratici è una figura competente e questo porta la squadra ad avere più continuità. Io mettevo la Fiorentina tra le prime cinque a inizio stagione. Fiorentina-Pisa è una partita difficilissima per entrambe. Il Pisa non ha nulla da perdere, perché è all'ultima spiaggia e quindi è una partita da attenzionare, ma parlando dei valori in campo non c'è discussione".

