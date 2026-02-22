RFV Maspero: "Fiorentina, niente più passi falsi. Torino e Cremonese in difficoltà"

Riccardo Maspero, ex centrocampista viola dal 2003 al 2004, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend" a proposito della lotta retrocessione, nella quale è coinvolta da tempo la Fiorentina, ma anche altre squadre, come ad esempio il Torino: "La sconfitta subita oggi dai granata è pesante, poi la squadra e la proprietà sono sempre criticate. Tutte queste situazioni rischiano di portare il Torino dentro al calderone della lotta salvezza. Se ci entra rischia grosso".

Torino e Cremonese sono le squadre che stanno peggio?

"Adesso come adesso Torino e Cremonese rischiano di essere le squadre più vicine alla Fiorentina perché sono troppe giornate che non fanno risultato e che non danno numeri. La Cremonese per esempio non fa gol, tira poco. I numeri alla fine parlano chiaro e determinano la classifica. La Fiorentina deve stare attenta perché, nonostante sia forte, ha sbagliato troppo prima e ora ogni minimo passo falso può complicare il percorso".

La Fiorentina è ancora in zona retrocessione nonostante il buon momento che sta vivendo.

"Quando sei dietro continui a pensare che puoi arrivare a chi sta davanti ma nel momento in cui pensi di essere arrivato, sbagli una volta, ed ecco che sembra che si squarci tutto e diventa tutto ancora più complicato. La Fiorentina ha perso troppo prima e deve, per questo, continuare a remare, sperando che, quando e se sbaglierà, sbaglino anche le altre come sta facendo ora la Cremonese".

