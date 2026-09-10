Fiorentina-Grosso, rapporto al capolinea: per La Nazione ora è guerra legale

vedi letture

Da possibile progetto per il futuro a potenziale scontro davanti a un giudice: è la parabola del rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso, precipitato nel giro di pochi giorni. Dopo la decisione di sollevare l'allenatore dall'incarico, il club sta infatti prendendo in considerazione un'iniziativa disciplinare attraverso le vie legali, con l'obiettivo di sostenere la presenza di una giusta causa. Alla base della rottura ci sarebbero anche le divergenze emerse nell'ultima settimana tra Grosso e Paratici. L'ex tecnico viola avrebbe manifestato il proprio disappunto per alcune caratteristiche della rosa e per determinate scelte di mercato. Una tensione che sarebbe arrivata al punto di spingere Grosso a dire: "Non me la sento.

Se mi vuoi bene, esonerami". Il gelo era già apparso evidente nel comunicato con cui la Fiorentina ha annunciato l'esonero, privo di qualsiasi ringraziamento. La società intende quindi far leva sulle presunte inadempienze professionali per chiudere il contratto biennale senza pagare le mensilità ancora previste. Se la vicenda dovesse finire in tribunale, i legali dell'allenatore avranno pochi giorni per presentare le proprie difese. Lo riporta La Nazione.