RFV Stefano Carobbi: "La Fiorentina ha una buona rosa, però vedo giocatori fuori ruolo"

Stefano Carobbi, ex difensore tra le altre di Fiorentina e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola a margine del pranzo tra vecchie glorie: "La squadra sicuramente è migliore dell'anno scorso e la classifica è ancora buona. Contro il Como non ho capito determinate scelte di Palladino, ad esempio il ruolo in cui sono stati impiegati Fagioli e Zaniolo."

Questa Fiorentina può giocare meglio oppure Palladino ha fatto capire chiaramente il suo modo di impostare le partite?

"Io considero Palladino un buon allenatore. Se le sue caratteristiche ci portano a fare risultato va benissimo, se poi si vuole il buon gioco è un altro paio di maniche, però Fabregas con il bel gioco ha fatto 25 punti, nonostante la rosa del Como sia buona. Tornando alla partita di domenica forse è stata fatta un po' di confusione".

Oggi è il compleanno di Roberto Baggio, quale è il suo ricordo più bello con lui alla Fiorentina?

"Lui è stato mio compagno di camera, penso sia stato uno dei compagni di squadra più forti. Roberto è sempre stato un ragazzo molto semplice e un campione a 360 gradi."