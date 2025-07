RFV Stovini: "Scelta di Pioli azzeccata poi vedremo squadra e obiettivi della Fiorentina"

vedi letture

L'ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare dell'attualità viola, a partire dall'arrivo di Stefano Pioli e che messaggio è la sua scelta da parte del club: "E' un allenatore che conosce bene la piazza e che ha fatto bene, gli vogliono tutti bene, la scelta è azzeccata poi vedremo quella che sarà la squadra e gli obiettivi".

Cosa chiederà? "Di mercato penso ne parlassero già e in quanto al modulo ci si aspetta qualcosa in rosa per fare il salto di qualità, con il mercato e con Pioli. 0biettivi? La Fiorentina in Conference parte favorita anche se in questi anni non si è mai vinta e vincere finalmente un trofeo sarebbe comunque importante ma deve pensare anche al campionato".

Giudizio su Kean? Bisogna vedere se in questi due giorni arriveranno offerte importanti e la volontà del giocatore. Certo se va via certe certezze verrebbero meno. Ma io resterei in un club dove è stato apprezzato ed ha ritrovato fiducia"

Che crescita sta facendo Comuzzo? "Sta facendo vedere il suo valore ma confermarsi non è mai facile anche se ne ha le possiblità, certo deve essere titolare inamovibile".

Acquisti dall'Empoli? "Il salto è grande e ci sta che non funzioni subito tutto, qualche difficoltà ci può essere, ma loro due sono ottimi giocatori".